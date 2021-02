Nuevo jefe de policía de Dallas, Eddie Garcia listo para sus retos

Nuestra presentadora Cynthia Izaguirre habló con él sobre sus planes para el departamento y crear confianza con la comunidad.

DALLAS — El Departamento de Policía de Dallas le da la bienvenida al nuevo jefe de policía, Eddie García.

Él será el primer jefe de policía Latino en Dallas. García dijo que es un gran logro no solo para él, pero su familia. García desempeño su carrera en el Departamento de Policía de San Jose hasta llegar al rango de Jefe de Policía en enero del 2016.

¿De dónde eres y cómo decidiste ser policía?

Nací en San Juan, Puerto Rico en 1970 a ver ya saben que tengo 50 años. Nos mudamos a San José, California cuando tenía 5 años era como cuando tenía 15-16 años que quería ser un policía. Tuve que escribir un discurso en una clase de inglés de un trabajo que quería ser. Y un amigo mío su papá era un sargento por un departamento de policía que estaba cerca y escribí el papel en él, entonces sabía que quería ser un policía. También en ese tiempo el programa COPS estaba en el televisor y quería hacer nuestro vecindario más seguro. Quería arrestar a la persona mala y eso es lo que empezó haciendo ese trabajo.

¿Y cómo escalaste hasta el rango de jefe de policía?

No es algo necesariamente que yo creía que iba a ser. Yo empecé cuando tenía 21 años y me encantaba el trabajo. Me encantaba estar ahí, me encantaba estar trabajando con nuestra comunidad y cómo te dije antes quitando el elemento criminal de nuestras calles eso es algo que me gustó mucho. Pero me dio muchas oportunidades el departamento de policía de San José y crecí a hacer el jefe por 5 años, era un sueño para mí, una buena historia.

Cuando vinimos de Puerto Rico y estaba en la escuela [en San José] mi mamá un día le preguntó a la maestra como yo y mi hermana estamos haciendo en la escuela y la maestra le dijo a mi mamá, ‘nunca van a hacer el primero en su clase, pero van a estar ok’.

Y cuándo a me dieron las estrellas en San José, cuando estaba hablando con la comunidad le dije a mi mamá, ‘creo que hicimos primero en la clase ahora'.

Es algo que es un sueño. Vine aquí, aprendí a hablar inglés en San José. Y hacer el jefe de policía de la segunda ciudad bien grande aquí en Estados Unidos, es un sueño para mí.

Una gran parte de inmigrantes aquí en Dallas tienen miedo de llamar a la policía, preocupados que les van a preguntar por sus papeles.

¿Cuál es la política del departamento de policía de Dallas a cerca de preguntar el estatus migratorio de personas que les llaman para reportar un crimen?

Nosotros en este departamento necesitamos la ayuda de nuestra comunidad completa. Víctimas o testigos de crimen no tienen nada que preocuparse con este departamento nuestros inmigrantes que están aquí que están trabajando duro los necesitamos aquí. Necesitamos para qué siguen trabajando duro y necesitamos para poder decirnos en dónde está pasando el crimen. No tienen que tener temor de este departamento, necesitamos su ayuda. Y se puede decir eso a nuestra comunidad Latina que son inmigrantes que están trabajando duro, sean respetuoso de la ley, sigan trabajando duro y no tiene que tener temor en el departamento de policía.

¿Que debe de hacer uno si sienten que han sido intimidaos por la policía?

Deben llamarnos porque no es algo que yo quiero en este departamento. No queremos, no podemos hacer un departamento profesional [así], no podemos mantener la paz en esta ciudad si no tenemos las relaciones con nuestra comunidad de inmigrantes. No es algo que yo quiero que pase aquí, tenemos que seguir mandando ese mensaje.

Residentes Latinos en unas comunidades de Dallas, dicen que la policía no toma mucho en cuenta los robos de casa. También entendemos que no hay suficientes oficiales para la cantidad de llamadas que el departamento recibe.

¿Qué es tu mensaje para estos residentes?

Le quiero decir a ellos, dame un poquito de tiempo. Déjame ver que está pasando aquí. No hay un crimen aquí que no es importante para este departamento. Te puedo decir que nadie va a estar trabajando más duro que los hombres y las mujeres que tienen este uniforme. Yo sé que nadie está más frustrado que los oficiales que están trabajando que no pueden ayudar a los que ellos quieren ayudar. Vamos a ver lo que podemos hacer para poder arreglar esos problemas. Que me den un poquito de tiempo. Yo voy a estar ahí en la comunidad. Me van a poder venir y decirme [sus preocupaciones]. Ahora estamos en estos tiempos de COVID. Pero si Dios quiere no vamos a estar en el tiempo de COVID para siempre y cuando estemos en las juntas yo quiero oír de nuestra comunidad.

¿Cuál va a ser el plan para reclutar más oficiales que hablan español?

Tenemos que salir y tenemos que ser bien inteligente cómo vamos a encontrar dónde está la gente que quieren ser policías aquí y tenemos que decir que necesitamos la ayuda. Tenemos que ir a sitios que tengan la clase de oficial que necesitamos aquí. Tenemos que buscar en Dallas, pero como lo hicimos en San José también, si no hay aquí nos tenemos que ir a cualquier sitio para traer la clase de oficial que necesitamos aquí. Siempre queremos empezar aquí, pero si no hay los números aquí tenemos que ir a otros sitios.

¿Cuál es tu mensaje para la comunidad Latina especialmente los que se sienten ignorados?

Que vamos a trabajar juntos. Que la misión de departamento de policía es para mantener nuestros vecindarios, que tengan fe en este departamento, que sepan que los vamos a tratar con justicia. Pero que también sepan que este departamento va a mantener la paz y que vamos a quitar lo mejor que podemos el elemento criminal que está en nuestra ciudad.

Finalmente, eres el primer Latino-jefe de policía del departamento de Dallas, describe el orgullo.

