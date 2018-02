Where to watch Oscar-nominated films in DFW

The 90th Academy Awards are this week, and it's time to catch up! The best of this year's films are being shown in various theaters across North Texas up until the Oscars on March 4. Here's where to watch them:

Fox Searchlight Pictures

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Monday: Alamo Drafthouse Richardson / Various AMC theaters / Angelika Film Center Plano / Angelika Film Center Dallas

Tuesday: Alamo Drafthouse Richardson / Various AMC theaters / Angelika Film Center Plano / Angelika Film Center Dallas

Wednesday: Alamo Drafthouse Richardson / Various AMC theaters / Angelika Film Center Plano / Angelika Film Center Dallas

Thursday: Alamo Drafthouse Richardson / Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Angelika Film Center Plano / Angelika Film Center Dallas

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

The Shape of Water

Monday: Alamo Drafthouse Cedars / Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Magnolia Dallas

Tuesday: Alamo Drafthouse Cedars / Magnolia Dallas

Wednesday: Alamo Drafthouse Cedars / Magnolia Dallas

Thursday: Magnolia Dallas

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

"The Post" (20th Century Fox)

The Post

Monday: Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Tuesday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Wednesday: Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Thursday: Angelika Film Center Dallas

Sunday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Lady Bird

Monday: Various AMC locations / Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Tuesday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Various AMC locations / Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Wednesday: Various AMC locations / Angelika Film Center Plano

Thursday: Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Focus Features

Darkest Hour

Monday: Various AMC locations / Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Tuesday: Various AMC locations / Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Wednesday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Various AMC locations / Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Thursday: Magnolia Dallas / Angelika Film Center Plano

Sunday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Focus Features

Phantom Thread

Monday: Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Tuesday: Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Wednesday: Various AMC locations / Angelika Film Center Dallas

Thursday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Angelika Film Center Dallas

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Call Me By Your Name

Call Me By Your Name

Monday: AMC Grapevine / Angelika Film Center Dallas

Tuesday: AMC Grapevine / Angelika Film Center Dallas

Wednesday: AMC Grapevine / Angelika Film Center Dallas

Thursday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / Angelika Film Center Dallas

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

'Dunkirk' - Warner Bros.

Dunkirk

Monday: AMC Grapevine

Tuesday: AMC Grapevine

Wednesday: AMC Grapevine

Wednesday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Friday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Daniel Kaluuya stars as a young black man who finds out the sinister reason he was invited to meet his girlfriend's family in 'Get Out.' (Photo: Universal Pictures)

Get Out

Monday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton / AMC Grapevine

Tuesday: AMC Grapevine

Wednesday: AMC Grapevine

Friday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Oscar-nominated short films

Monday: Inwood Dallas

Tuesday: Inwood Dallas

Wednesday: Inwood Dallas

Thursday: Various Studio Movie Grill locations / Inwood Dallas

Friday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Saturday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

Sunday: Cinemark Plano / Cinemark Ridgmar / Cinemark Denton

© 2018 WFAA-TV